Путин: экономика России перешла в стадию умеренного развития

Президент России отметил, что в стране один из самых низких уровней инфляции.

Москва. Владимир Путин заявил, что экономика России успешно развивается. Глава государства продолжает отвечать на вопросы представителей СМИ.

По словам Президента России, экономический рост в стране достигает хороших показателей. Уровень инфляции считается одним из самых низких. Дефицит бюджета составляет около 2,2%.

«ВВП и промышленное производство выросло 1,6%, хорошо с автопромом, химпромом, сельским хозяйством - будет рекордный урожай. Растет экспорт, по экспорту зерна мы вышли на первое место в мире» - сказал глава государства.

Кроме того, экономическая система страны преодолела «два шоковых состояния» - снижение цен на энергоносители и введенные против РФ санкции.