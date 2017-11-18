Воронежская пенсионерка приехала в Москву за джекпотом в полмиллиарда рублей

Это рекордная сумма в истории российских лотерей.

Москва. Счастливый билет предъявила организаторам розыгрыша «Русского лото» в Москве жительница Воронежской области Наталья Власова. Как сообщается на официальном сайте лотерейной компании, 63-летняя женщина приехала вместе со своей дочерью Екатериной за рекордным выигрышем в 506 миллионов рублей.

Пенсионерка рассказала, что купила билет в одном из отделений Почты России. Проверить его она поручила внучке. Та сказала, что выигрыша нет. Однако Наталья Петровна билет не выбросила, а неделю спустя сама набрала его номер на сайте. Увидев невероятную сумму, женщина не сразу поверила своей удаче и несколько раз перепроверяла результат.

Отмечается, что пока Наталья Петровна и ее дочь не решили, на что они потратят джекпот. Однако часть выигрыша они намерены отдать на благотворительность.

Напомним, ранее сообщалось, что за рекордным в истории российских лотерей выигрышем, доставшемся, предположительно, некоему воронежцу, никто не обратился.

Кроме того, один из психологов в интервью СМИ по этому поводу посоветовал счастливчику, сорвавшему такой куш, временно «залечь на дно», чтобы избежать назойливых просьб поделиться деньгами со стороны родственников и друзей. Вдобавок крупный выигрыш – тяжелое испытание для человека, выдержать которое может не каждый, отметил врач.