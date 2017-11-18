  • $ 59.63 ↓
  • € 70.36 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Воронежская пенсионерка приехала в Москву за джекпотом в полмиллиарда рублей

      17:11, 18 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      17:11, 18 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      786
      0
      #счастье\n#Воронеж\n#лотерея\n#призы\n#рекорд\n#деньги
      Фото: stoloto.ru
      786
      0

      Это рекордная сумма в истории российских лотерей.  

      Москва. Счастливый билет предъявила организаторам розыгрыша «Русского лото» в Москве жительница Воронежской области Наталья Власова. Как сообщается на официальном сайте лотерейной компании, 63-летняя женщина приехала вместе со своей дочерью Екатериной за рекордным выигрышем в 506 миллионов рублей. 

      Пенсионерка рассказала, что купила билет в одном из отделений Почты России. Проверить его она поручила внучке. Та сказала, что выигрыша нет. Однако Наталья Петровна билет не выбросила, а неделю спустя сама набрала его номер на сайте. Увидев невероятную сумму, женщина не сразу поверила своей удаче и несколько раз перепроверяла результат. 

      Отмечается, что пока Наталья Петровна и ее дочь не решили, на что они потратят джекпот. Однако часть выигрыша они намерены отдать на благотворительность.   

      Напомним, ранее сообщалось, что за рекордным в истории российских лотерей выигрышем, доставшемся, предположительно, некоему воронежцу, никто не обратился.   

      Кроме того, один из психологов в интервью СМИ по этому поводу посоветовал счастливчику, сорвавшему такой куш, временно «залечь на дно», чтобы избежать назойливых просьб поделиться деньгами со стороны родственников и друзей. Вдобавок крупный выигрыш – тяжелое испытание для человека, выдержать которое может не каждый, отметил врач.

      17:11, 18 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      786
      0
      #счастье\n#Воронеж\n#лотерея\n#призы\n#рекорд\n#деньги

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Депутат Гордумы Ижевска предложил главе города уйти в отставку

      16:10, 16 ноября, 2017
      9823

      Обвиняемого по делу об обрушении дома в Ижевске арестовали на 2 месяца

      7472
      20:37, 11 ноября, 2017

      В Ижевске завершился разбор завалов обрушившегося дома

      5709
      00:46, 11 ноября, 2017

      Следственный комитет предъявил обвинение задержанному жильцу обрушившегося дома в Ижевске

      5322
      19:06, 11 ноября, 2017

      Иван Васильевич Маринин меняет профессию: и.о. министра энергетики и ЖКХ Удмуртии покинул свой пост

      5141
      12:39, 14 ноября, 2017

      Глава Хакасии отказался помогать отшельнице Агафье Лыковой

      17:27, 15 ноября, 2017
      1631

      Никита Белых женился в СИЗО на свидетельнице по своему уголовному делу

      1020
      16:20, 14 ноября, 2017

      В России изменится дизайн пачек сигарет

      804
      13:27, 15 ноября, 2017

      Регионы смогут обложить налогом станки и транспорт предприятий

      721
      19:24, 16 ноября, 2017

      У телеведущего Андрея Малахова родился сын

      677
      10:56, 17 ноября, 2017

      Биткоин поставил новый рекорд стоимости - 8 тысяч долларов

      14:34, 17 ноября, 2017
      840

      Премьер-министр Японии упал в яму во время игры в гольф с Дональдом Трампом

      666
      10:59, 11 ноября, 2017

      Аэропорт немецкого Ганновера закрыли после обнаружения бомбы

      607
      10:00, 15 ноября, 2017

      Леопард из Сочи попался на краже кур в Абхазии

      536
      17:36, 16 ноября, 2017

      Организаторы «Евровидения» больше не будут защищать права конкурсантов

      529
      13:14, 16 ноября, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: главные новости недели

      17 ноября, 2017

      LIVE: Дневной Сусанин 17 ноября 2017 года

      17 ноября, 2017

      Удмуртия в минуту: новый руководитель агентства информатизации и деньги на «Земского доктора»

      16 ноября, 2017