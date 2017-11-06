Сорвавшему джек-пот в 506 млн рублей воронежцу посоветовали «залечь на дно»

Мужчине нужно ограничить на некоторое время общение с родственниками, друзьями и знакомыми.

Воронежская область. Сорвавшему джек-пот в лотерее жителю Воронежской области посоветовали «залечь на дно». Как пишет Life, сделать это нужно для того, чтобы уберечься от желающих разделить с ним суперприз.

Напомним, мужчина выиграл 506 млн рублей. Это самый большой джекпот в России. Психиатр-психотерапевт Владимир Файнзильберг, подобный выигрыш является очень серьёзным испытанием для человеческой психики. Специалист советует ограничить на некоторое время общение с родственниками, друзьями и знакомыми.