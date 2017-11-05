Житель Воронежской области сорвал джек-пот в «Русском лото»

Джек-пот в «Русском лото» стал самым большим выигрышем за всю историю лотерей в России.

Москва. Житель Воронежской области обогатился на полмиллиарда рублей, купив билет «Русского лото» в розничной точке продаж. Это самый большой выигрыш зха всю историю лотерей в России, сообщает компания «Столото».

Сумма выигрыша составила 506 млн рублей.