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      Житель Воронежской области сорвал джек-пот в «Русском лото»

      18:10, 05 ноября, 2017
      Вадим Исаков
      18:10, 05 ноября, 2017
      Вадим Исаков
      109
      0
      #Россия\n#Воронеж\n#лотерея\n#рекорд\n#деньги
      Фото: кадр видео программы
      109
      0

      Джек-пот в «Русском лото» стал самым большим выигрышем за всю историю лотерей в России.

      Москва. Житель Воронежской области обогатился на полмиллиарда рублей, купив билет «Русского лото» в розничной точке продаж. Это самый большой выигрыш зха всю историю лотерей в России, сообщает компания «Столото».

      Сумма выигрыша составила 506 млн рублей.

      Рекордный Джекпот 506 000 000 рублей разыгран в "Русском лото"!

      Житель Воронежской области выиграл Джекпот 506 миллионов рублей в "Русское лото"! Это самый крупный выигрыш в лотерею в России. Смотрите незабываемый момент этого исторического розыгрыша!

      18:10, 05 ноября, 2017
      Вадим Исаков
      109
      0
      #Россия\n#Воронеж\n#лотерея\n#рекорд\n#деньги

       

       

       

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