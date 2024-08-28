В аэропортах Казани и Нижнекамска перестали принимать и отправлять самолеты

В Росавиации причиной назвали необходимость обеспечения безопасности.
Нижнекамск. Татарстан. В аэропорту Бегишево (Нижнекамск) в Татарстане ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом передает «Рен ТВ» со ссылкой на пресс-службу Росавиации.
Сообщается, что аэропорт Бегишево не работает с 9 часов утра МСК 28 августа.
Причиной в Росавиации назвали обеспечение безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Ранее 28 августа временные ограничения на прием самолетов ввели в аэропорту Казани. Рейсы перенаправлены в Самару.