В аэропортах Казани и Нижнекамска перестали принимать и отправлять самолеты

Нижнекамск. Татарстан. В аэропорту Бегишево (Нижнекамск) в Татарстане ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом передает «Рен ТВ» со ссылкой на пресс-службу Росавиации.

Сообщается, что аэропорт Бегишево не работает с 9 часов утра МСК 28 августа.

Причиной в Росавиации назвали обеспечение безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Ранее 28 августа временные ограничения на прием самолетов ввели в аэропорту Казани. Рейсы перенаправлены в Самару.