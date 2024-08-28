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В аэропортах Казани и Нижнекамска перестали принимать и отправлять самолеты

11:01, 28 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В аэропортах Казани и Нижнекамска перестали принимать и отправлять самолеты
11:01, 28 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
803
0
#Татарстан\n#Казань\n#Нижнекамск\n#авиация\n#самолет\n#безопасность\n#аэропорты
Фото: pxhere.com
803
0

В Росавиации причиной назвали необходимость обеспечения безопасности.

Нижнекамск. Татарстан. В аэропорту Бегишево (Нижнекамск) в Татарстане ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом передает «Рен ТВ» со ссылкой на пресс-службу Росавиации.

Сообщается, что аэропорт Бегишево не работает с 9 часов утра МСК 28 августа.

Причиной в Росавиации назвали обеспечение безопасности полетов гражданских воздушных судов. 

Ранее 28 августа временные ограничения на прием самолетов ввели в аэропорту Казани. Рейсы перенаправлены в Самару.

11:01, 28 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
803
0
#Татарстан\n#Казань\n#Нижнекамск\n#авиация\n#самолет\n#безопасность\n#аэропорты