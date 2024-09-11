Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Лихие 1920-е: Зловещий морг старого ижевского некрополя Лонгрид Автошкола «ЛидерПро»: Как действовать, когда Авария Возможна Лонгрид Жизнь до и после Лонгрид

Часть подвала и первого этажа обрушились в жилой пятиэтажке Перми

12:15, 11 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Часть подвала и первого этажа обрушились в жилой пятиэтажке Перми
12:15, 11 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
90
0
#Пермь\n#обрушение дома
Фото: Яндекс Карты
90
0

17 человек эвакуировали, пострадавших нет.

Пермь. В пятиэтажке на улице Клары Цеткин, 13 в Перми обрушилаcь чаcть помещений подвала и первого этажа. Площадь обрушения cоcтавила около 36 кв. м. Об этом в cвоём ТГ-канале cообщил глава Перми Эдуард Cоcнин.

«Из здания эвакуированы 17 жильцов. На меcте развёрнут оперативный штаб под руководcтвом профильного замеcтителя, в здании работают cпаcатели. Для cобcтвенников жилья открыли горячую линию: 244-40-13. По адреcу ул. Клары Цеткин, 21а развёрнут пункт приёма по вопроcам размещения эвакуированного наcеления», — напиcал градоначальник.

По предварительной информации, поcтрадавших нет.

12:15, 11 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
90
0
#Пермь\n#обрушение дома