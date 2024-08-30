Безработного угонщика автомобиля задержали в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Житель Ижевска в состоянии алкогольного опьянения угнал машину со двора одного из домов Устиновского района. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

По версии следствия, подозреваемый — безработный 32-летний мужчина, решил угнать автомобиль ВАЗ-2107, чтобы продать в соседнем селе. Он разбил стекло и завёл машину, перемкнув провода, но по дороге не справился с управлением и застрял в просёлочной колее. После он бросил автомобиль и скрылся с места преступления. Ущерб оценивается в 160 тыс рублей.

Пока злоумышленник находится в изоляторе временного содержания, ему грозит лишение свободы сроком до 5 лет.