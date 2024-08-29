По делу парка «Патриот» задержали экс-замглавы Минобороны Павла Попова

Москва. В делах о мошенничестве, связанных с парком «Патриот», появился новый задержанный. Это бывший заместитель министра обороны России Павел Попов, пишет Газета.ру со ссылкой на ТАСС.

Как рассказали агентству в правоохранительных органах, обыски проходят по месту проживания и ряду других адресов, с которыми связан генерал армии. Изымаются вещи и документы, имеющие значение для следствия.

Ранее в Следственном комитете сообщили, что Попова задержали в рамках уголовного дела о мошенничестве. По данным следствия, будучи замминистра обороны, он строил и ремонтировал свою дачу в Красногорском районе Подмосковья за счет парка «Патриот». Выяснилось, что объекты недвижимости, принадлежащие задержанному, оцениваются в сумме более чем в полмиллиарда рублей. Они расположены в Москве, Московской области и Краснодарском крае.

Напомним, в начале августа по делу о мошенничестве, связанном с парком «Патриот», задержали его директора Вячеслава Ахмедова, а также генерал-майора Минобороны Владимирова Шестерова.