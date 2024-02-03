На Белгородчине после обстрела ВСУ оказались обесточены три села

Белгород. Белгородская область. Вооружённые силы Украины обстреляли территорию Краснояружского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

Под обстрел попал поселок Задорожный. К счастью, обошлось без пострадавших. Снаряду повредили два частных домовладения. В одном из домов пробита крыша и сломаны окна, другой также остался без окон. Повреждены ЛЭП. Отключены от электроснабжения жители посёлков Задорожныйи, Прилесье и села Теребрено.

Ликвидация последствий начнётся после согласования с министерством обороны РФ.