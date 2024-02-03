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На Белгородчине после обстрела ВСУ оказались обесточены три села

18:13, 03 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
На Белгородчине после обстрела ВСУ оказались обесточены три села
18:13, 03 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
24
0
#Белгород\n#Россия\n#артобстрел
Фото: Анжелы Бетс на Unsplash
24
0

Атаке украинской артиллерии подвергся Краснояружский район.

Белгород. Белгородская область. Вооружённые силы Украины обстреляли территорию Краснояружского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

Под обстрел попал поселок Задорожный. К счастью, обошлось без пострадавших. Снаряду повредили два частных домовладения. В одном из домов пробита крыша и сломаны окна, другой также остался без окон. Повреждены ЛЭП. Отключены от электроснабжения жители посёлков Задорожныйи, Прилесье и села Теребрено.

Ликвидация последствий начнётся после согласования с министерством обороны РФ.

18:13, 03 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
24
0
#Белгород\n#Россия\n#артобстрел