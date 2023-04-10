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Культурная столица: в Петербурге грабитель принес извинения сотруднице торговой точки

11:09, 10 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Культурная столица: в Петербурге грабитель принес извинения сотруднице торговой точки
11:09, 10 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
76
0
#Санкт-Петербург\n#культура\n#вежливость\n#ограбление
Фото: pxhere.com
76
0

Вежливый злоумышленник даже оставил девушке часть своей «добычи».

Санкт-Петербург. Вооруженный грабитель из Санкт-Петербурга проявил вежливость при нападении на салон мобильной связи. Инцидент произошел 9 апреля и попал в объектив видеокамеры, пишут «Известия».

Мужчина вломился в торговую точку с пистолетом. Прикрывая лицо свитером, он обчистил кассу. Однако после налетчик извинился перед кассиршей и даже оставил ей несколько банкнот.

«Я не трону. Ты мне не нужна. Извини. Это тебе за неудобства. Тревожную кнопку не нажимай минуты три», — приводит издание слова злоумышленника, сказанные девушке на прощание.

11:09, 10 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
76
0
#Санкт-Петербург\n#культура\n#вежливость\n#ограбление