Культурная столица: в Петербурге грабитель принес извинения сотруднице торговой точки

Санкт-Петербург. Вооруженный грабитель из Санкт-Петербурга проявил вежливость при нападении на салон мобильной связи. Инцидент произошел 9 апреля и попал в объектив видеокамеры, пишут «Известия».

Мужчина вломился в торговую точку с пистолетом. Прикрывая лицо свитером, он обчистил кассу. Однако после налетчик извинился перед кассиршей и даже оставил ей несколько банкнот.

«Я не трону. Ты мне не нужна. Извини. Это тебе за неудобства. Тревожную кнопку не нажимай минуты три», — приводит издание слова злоумышленника, сказанные девушке на прощание.