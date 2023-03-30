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На севере Свердловской области взорвался газопровод

09:57, 30 марта, 2023
Евгений Кандаков
журналист
На севере Свердловской области взорвался газопровод
09:57, 30 марта, 2023
Евгений Кандаков
журналист
91
0
#Свердловская область\n#Урал\n#газ\n#взрыв\n#пожар
Фото: pxhere.com
91
0

По словам очевидцев, зарево от пожара видно за десятки километров.

Пелым. Свердловская область. На магистральном газопроводе «Ямбург-Елец 1» в Свердловской области произошел взрыв. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал «112».

По предварительным данным, вечером 29 марта разгерметизировался участок трубы неподалеку от поселка Пелым на севере региона. После этого началось факельное горение. Очевидцы утверждают, что зарево от пожара видно за десятки километров.

О пострадавших не сообщается. На месте инцидента работают экстренные службы.

09:57, 30 марта, 2023
Евгений Кандаков
журналист
91
0
#Свердловская область\n#Урал\n#газ\n#взрыв\n#пожар