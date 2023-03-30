На севере Свердловской области взорвался газопровод

Пелым. Свердловская область. На магистральном газопроводе «Ямбург-Елец 1» в Свердловской области произошел взрыв. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал «112».

По предварительным данным, вечером 29 марта разгерметизировался участок трубы неподалеку от поселка Пелым на севере региона. После этого началось факельное горение. Очевидцы утверждают, что зарево от пожара видно за десятки километров.

О пострадавших не сообщается. На месте инцидента работают экстренные службы.