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Мощный взрыв прогремел в городе Запорожье

17:50, 21 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Мощный взрыв прогремел в городе Запорожье
17:50, 21 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
59
0
#Запорожская область\n#взрывы
Фото: unsplash.com (Jeff Kingma)
59
0

После него была объявлена воздушная тревога.

Запорожье. Мощный взрыв прозвучал в городе Запорожье, который находится под контролем украинских властей. Как пишет «Российская газета», об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. 

По его данным, «мощный объёмный взрыв» прогремел в областном центре в 13:08. После взрыва была объявлена воздушная тревога. Ранее Рогов сообщал, что город Запорожье переполнен украинскими военными, местные жители фактически взяты в заложники.

Он отмечал, что киевские власти превратили Запорожье в один из самых милитаризированных городов, он буквально кишит военными ВСУ и иностранными наёмниками.

Украинские военные используют для размещения несколько десятков объектов гражданской инфраструктуры — заводы, административные здания, пансионаты, школы и больницы, информировал Рогов.

17:50, 21 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
59
0
#Запорожская область\n#взрывы