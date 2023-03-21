Мощный взрыв прогремел в городе Запорожье

Запорожье. Мощный взрыв прозвучал в городе Запорожье, который находится под контролем украинских властей. Как пишет «Российская газета», об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его данным, «мощный объёмный взрыв» прогремел в областном центре в 13:08. После взрыва была объявлена воздушная тревога. Ранее Рогов сообщал, что город Запорожье переполнен украинскими военными, местные жители фактически взяты в заложники.

Он отмечал, что киевские власти превратили Запорожье в один из самых милитаризированных городов, он буквально кишит военными ВСУ и иностранными наёмниками.

Украинские военные используют для размещения несколько десятков объектов гражданской инфраструктуры — заводы, административные здания, пансионаты, школы и больницы, информировал Рогов.