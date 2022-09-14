Жителя Владивостока арестовали за госизмену в интересах Украины

Владивосток. Приморский край. Жителя Владивостока арестовали за госизмену в интересах военной разведки Украины. Как передают «Известия», об этом в среду, 14 сентября, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

«В Приморском крае пресечена деятельность жителя Владивостока, подозреваемого в совершении государственной измены в форме шпионажа в интересах главного управления разведки министерства обороны Украины», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, мужчина собирал и передавал данные о военных объектах Приморья, осознавая возможность их использования против безопасности России. На данный момент подозреваемый задержан и находится под стражей.

Напомним, днём ранее в Подмосковье директора по качеству российского авиазавода также арестовали по делу о госизмене в пользу Украины.