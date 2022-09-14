Закрыть
Все разделы Поиск
Обещания Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Загадки Балезинского могильника Лонгрид Вернулись в детство: в Ижевске прошел первый Чемпионат дворовых игр Лонгрид Бегемот в цирке Лонгрид

Жителя Владивостока арестовали за госизмену в интересах Украины

12:40, 14 сентября, 2022
Дмитрий Стрелков
Жителя Владивостока арестовали за госизмену в интересах Украины
12:40, 14 сентября, 2022
Дмитрий Стрелков
59
0
#Приморский край\n#спецоперация\n#госизмена
Фото: пресс-служба ФСБ РФ (кадр из видео)
59
0

По данным ФСБ, он передавал данные о военных объектах Приморья.

Владивосток. Приморский край. Жителя Владивостока арестовали за госизмену в интересах военной разведки Украины. Как передают «Известия», об этом в среду, 14 сентября, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

«В Приморском крае пресечена деятельность жителя Владивостока, подозреваемого в совершении государственной измены в форме шпионажа в интересах главного управления разведки министерства обороны Украины», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, мужчина собирал и передавал данные о военных объектах Приморья, осознавая возможность их использования против безопасности России. На данный момент подозреваемый задержан и находится под стражей.

Напомним, днём ранее в Подмосковье директора по качеству российского авиазавода также арестовали по делу о госизмене в пользу Украины.

12:40, 14 сентября, 2022
Дмитрий Стрелков
59
0
#Приморский край\n#спецоперация\n#госизмена