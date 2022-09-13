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Сотрудника авиазавода в России обвинили в госизмене в пользу Украины

12:40, 13 сентября, 2022
Дмитрий Стрелков
Сотрудника авиазавода в России обвинили в госизмене в пользу Украины
12:40, 13 сентября, 2022
Дмитрий Стрелков
36
0
#Московская область\n#спецоперация\n#госизмена
Фото: пресс-служба ФСБ РФ (кадр из видео)
36
0

Мужчину обвиняют в передаче чертежей боевой техники Одесскому заводу.

Москва. В Подмосковье арестовали директора по качеству российского авиазавода. Как передаёт «Газета.ру», сотрудники ФСБ задержали мужчину по делу о государственной измене, его обвиняют в передаче Украине фотографии чертежей боевой авиационной техники.

«Изобличен в государственной измене гражданин России, осуществивший передачу Украине сведений в ущерб безопасности Российской Федерации», — говорится в сообщении ФСБ.

По данным ведомства, мужчина имел доступ к документам с грифом «Совершенно секретно». Предполагается, что фотографии чертежей он передавал сотруднику Одесского авиационного завода. В настоящее время подозреваемый находится под арестом.

12:40, 13 сентября, 2022
Дмитрий Стрелков
36
0
#Московская область\n#спецоперация\n#госизмена