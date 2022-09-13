Сотрудника авиазавода в России обвинили в госизмене в пользу Украины

Москва. В Подмосковье арестовали директора по качеству российского авиазавода. Как передаёт «Газета.ру», сотрудники ФСБ задержали мужчину по делу о государственной измене, его обвиняют в передаче Украине фотографии чертежей боевой авиационной техники.

«Изобличен в государственной измене гражданин России, осуществивший передачу Украине сведений в ущерб безопасности Российской Федерации», — говорится в сообщении ФСБ.

По данным ведомства, мужчина имел доступ к документам с грифом «Совершенно секретно». Предполагается, что фотографии чертежей он передавал сотруднику Одесского авиационного завода. В настоящее время подозреваемый находится под арестом.