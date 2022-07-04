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Крупный пожар вспыхнул на складах в Кызыле

09:59, 04 июля, 2022
Евгений Кандаков
Крупный пожар вспыхнул на складах в Кызыле
09:59, 04 июля, 2022
Евгений Кандаков
420
0
#Тува\n#тушение пожара\n#МЧС\n#пожар
Фото: 17.mchs.gov.ru
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0

Из-за позднего обнаружения огонь охватил большую площадь.

Кызыл. Тува. В Кызыле загорелись складские помещения. В тушении участвуют 25 пожарных с 9 единицами техники, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Республике Тыва.

О возгорании стало известно в 7 часов утра по местному времени. Склады находятся в районе «Правый берег». Из-за позднего обнаружения огонь успел охватить 2 800 квадратных метров. По предварительным данным, никто не пострадал.

Для борьбы с огнем привлечены все силы пожарно-спасательных частей по охране Кызыла, добавили в пресс-службе регионального управления МЧС.

09:59, 04 июля, 2022
Евгений Кандаков
420
0
#Тува\n#тушение пожара\n#МЧС\n#пожар