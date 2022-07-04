Крупный пожар вспыхнул на складах в Кызыле

Кызыл. Тува. В Кызыле загорелись складские помещения. В тушении участвуют 25 пожарных с 9 единицами техники, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Республике Тыва.

О возгорании стало известно в 7 часов утра по местному времени. Склады находятся в районе «Правый берег». Из-за позднего обнаружения огонь успел охватить 2 800 квадратных метров. По предварительным данным, никто не пострадал.

Для борьбы с огнем привлечены все силы пожарно-спасательных частей по охране Кызыла, добавили в пресс-службе регионального управления МЧС.