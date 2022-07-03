В Псковской области загорелась усадьба в музее-заповеднике Римского-Корсакова

Псков. Псковская область. В деревне Любанск Псковской области начался пожар в усадьбе Римского-Корсакова. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на губернатора Михаила Ведерникова.

По словам главы региона, пламя быстро распространилось по зданию.

«Все необходимые силы и средства для тушения уже на месте. <…> Очевидно, что ущерб будет значительный», — подчеркнул Ведерников.

По предварительным данным, причиной возгорания стала неосторожность строителей, производящих кровельные работы с применением открытого огня.