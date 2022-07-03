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В Псковской области загорелась усадьба в музее-заповеднике Римского-Корсакова

10:25, 03 июля, 2022
Юрий Абашев
В Псковской области загорелась усадьба в музее-заповеднике Римского-Корсакова
10:25, 03 июля, 2022
Юрий Абашев
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#Псков\n#Россия\n#пожар
Фото: twenty20.com
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Здание является объектом культурного наследия федерального значения.

Псков. Псковская область. В деревне Любанск Псковской области начался пожар в усадьбе Римского-Корсакова. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на губернатора Михаила Ведерникова.

По словам главы региона, пламя быстро распространилось по зданию.

«Все необходимые силы и средства для тушения уже на месте. <…> Очевидно, что ущерб будет значительный», — подчеркнул Ведерников.

По предварительным данным, причиной возгорания стала неосторожность строителей, производящих кровельные работы с применением открытого огня.

10:25, 03 июля, 2022
Юрий Абашев
271
0
#Псков\n#Россия\n#пожар