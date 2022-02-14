Вертолет с вахтовиками совершил вынужденную посадку в ямальской тундре

Антипаюта. Ямало-Ненецкий автономный округ. Пилот вертолета совершил вынужденную посадку на Ямале. Инцидент произошел утром 14 февраля примерно в 20 км от села Антипаюта в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, пишет «Российская газета».

Как рассказали изданию в пресс-службе транспортной прокуратуры, посадку в тундре пришлось совершить в связи с возможной технической неисправностью: во время полета пилот обратил внимание на нехарактерную вибрацию лопастей несущего винта.

Отмечается, что Ми-8 авиакомпании Utair выполнял рейс из Нового Уренгоя в поселок Лескино (Красноярский край). На борту находились 18 человек, в том числе 15 вахтовых рабочих и 3 члена экипажа. По предварительным данным, никто не пострадал. Вертолет получил повреждения.

Авиакомпания направила за людьми резервный борт.