Данные полумиллиона купивших поддельные QR-коды россиян выставили на продажу

Все они являются жителями Москвы и Подмосковья.

Москва. Хакеры выставили на продажу в даркнете и на Telegram-каналах сведения о гражданах, приобретавших поддельные сертификаты о вакцинации и ПЦР-тестах. Об этом пишет Коммерсантъ.

По данным издания, самая большая из предлагаемых баз содержит порядка 0,5 млн анкет. За нее просят 120 долларов США (около 8,5 тыс. рублей). Любой желающий может по базе узнать, в частности, паспортные данные, СНИЛС, номера телефонов, адреса и даты получения поддельных документов. Все они принадлежат жителям Москвы и Подмосковья, другие регионы не представлены.

Сведения были переданы, вероятнее всего, самими продавцами сертификатов.

Эксперты предупреждают, что данные могут быть использованы для шантажа покупателей. В частности, мошенники будут звонить таким людям с предложениями закрыть за определенную сумму якобы возбужденные против них уголовные дела о приобретении фальшивых QR-кодов. Кстати, покупка поддельного сертификата о вакцинации карается заключением на срок до 1 года.

Также аферисты могут предлагать за деньги удалить из базы сведения о том или ином покупателе.