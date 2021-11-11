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Вертолет Ми-8 зацепился за кроны деревьев и упал в Красноярском крае

13:04, 11 ноября, 2021
Евгений Кандаков
Вертолет Ми-8 зацепился за кроны деревьев и упал в Красноярском крае
13:04, 11 ноября, 2021
Евгений Кандаков
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#Красноярск\n#Следственный комитет\n#авиация\n#вертолет\n#падение
Фото: 24.mchs.gov.ru
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По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Светлогорск. Красноярский край. Обстоятельства и причины падения вертолета Ми-8 в Красноярском крае проверяют сотрудники Следственного комитета России. Инцидент произошел 11 ноября в дневное время, сообщает пресс-служба ведомства.

Воздушное судно следовало по маршруту Валек-Светлогорск-Игарка. При посадке в поселке Светлогорск Туруханского района Красноярского края машина задела кроны деревьев и упала. От удара об землю у Ми-8 оборвалась хвостовая балка и был поврежден топливный бак. 

Никто из находившихся на борту людей (3 члена экипажа) не пострадал.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации  воздушного транспорта»).

На место происшествия вылетела группа сотрудников Восточного межрегионального следственного управления на транспорте. Ведется проверка всех обстоятельств происшествия. В частности, устанавливается сумма материального ущерба, причиненного авиакомпании. Также будет дана оценка действиям членов экипажа и наземных служб.

13:04, 11 ноября, 2021
Евгений Кандаков
46
0
#Красноярск\n#Следственный комитет\n#авиация\n#вертолет\n#падение
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