Вертолет Ми-8 зацепился за кроны деревьев и упал в Красноярском крае

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Светлогорск. Красноярский край. Обстоятельства и причины падения вертолета Ми-8 в Красноярском крае проверяют сотрудники Следственного комитета России. Инцидент произошел 11 ноября в дневное время, сообщает пресс-служба ведомства.

Воздушное судно следовало по маршруту Валек-Светлогорск-Игарка. При посадке в поселке Светлогорск Туруханского района Красноярского края машина задела кроны деревьев и упала. От удара об землю у Ми-8 оборвалась хвостовая балка и был поврежден топливный бак.

Никто из находившихся на борту людей (3 члена экипажа) не пострадал.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

На место происшествия вылетела группа сотрудников Восточного межрегионального следственного управления на транспорте. Ведется проверка всех обстоятельств происшествия. В частности, устанавливается сумма материального ущерба, причиненного авиакомпании. Также будет дана оценка действиям членов экипажа и наземных служб.