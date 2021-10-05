При пожаре в больнице Кирова погибли двое пациентов

Причиной могли послужить действия одного из больных.



Киров. Кировская область. Пожар в инфекционной больнице в Кирове унес жизни двух пациентов. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, огонь вспыхнул в ночь на 5 октября.

Пожарные прибыли к медучреждению через 3 минуты после сообщения о возгорании. Из палат на 1 этаже загоревшегося корпуса газодымозащитники спасли 6 человек, еще 36 пациентов были эвакуированы.

2 больных спасти не удалось. По данным областного Минздрава, погибшие – мужчины 82 и 66 лет. Вероятной причиной возгорания в медицинском ведомстве назвали действия пациента. В тушении пожара и эвакуации больных приняли участие сотрудники больницы, они воспользовались огнетушителями.

Как добавили в управлении МЧС по Кировской области, в результате пожара в одной из палат обгорели 2 кровати, закоптились стены и потолок. По данным Минздрава, сейчас в пострадавшем двухэтажном здании проводятся восстановительные работы, которые планируется завершить в течение суток.

Эвакуированных пациентов временно разместили в соседних корпусах и других больницах города.