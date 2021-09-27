В Кабардино-Балкарии задержали организатора смертельного восхождения на Эльбрус

Следствие будет добиваться его ареста.

Тырныауз. Кабардино-Балкария. Следственный комитет России задержал организатора восхождения на Эльбрус, в результате которого погибли пять человек. Об этом пишут «Известия».

СУ СКР по Кабардино-Балкарии задержал организатора смертельного восхождения на Эльбрус в понедельник, 27 сентября. Следователи намерены добиваться его ареста. Мужчину подозревают по части 3 статьи 238 УК России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Трагедия произошла 23 сентября. Группа из 19 альпинистов отправилась покорять самую высокую гору Европы. Во время восхождения один из участников сломал ногу. Пока группа пыталась оказать ему помощь, погода ухудшилась, и днём путешественники вызвали спасателей. К этому времени одна из участниц похода умерла после потери сознания. Старший гид предположил, что на большой высоте из-за пурги упало атмосферное давление.

Пока спасатели поднимались, альпинисты начали спускаться сами с высоты примерно 5400 м. Ситуацию усложнял сильный ветер с порывами до 70 м/с, видимость менее одного метра и температура -20 градусов Цельсия.

Спасательная операция длилась до раннего утра и закончилась гибелью пяти человек — они получили обморожения. 14 остальных участников восхождения остались живы. Позже организатор рассказал: жертв могло быть и больше.