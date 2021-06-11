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Бывшего министра транспорта Алтайского края задержали следователи

15:51, 11 июня, 2021
Евгений Кандаков
Бывшего министра транспорта Алтайского края задержали следователи
15:51, 11 июня, 2021
Евгений Кандаков
62
0
#Алтай\n#Минтранс\n#чиновники\n#коррупция\n#задержание\n#ФСБ\n#Следственный комитет\n#дороги\n#разметка\n#взятка
Фото: pixabay.com
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Чиновника подозревают в получении взятки в 5 млн рублей за махинации с разметкой дорог.

Москва. Силовики задержали экс-главу Минтранса Алтайского края Александра Дементьева. Как сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета, чиновника заподозрили в коррупции.

В частности, Дементьева считают получателем взятки в размере более 5 млн рублей. По версии следствия, эти деньги в 2020 году министру передал директор фирмы, наносящей дорожную разметку на асфальт. В благодарность глава ведомства должен был обеспечить предприятие заказами и принять работы вне зависимости от качества их исполнения.

Факт получения взятки установили оперативники Управления ФСБ по Алтайскому краю.

В отношении бывшего министра следователи возбудили уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»).

Дементьев находится под стражей, решается вопрос об избрании меры пресечения. 

15:51, 11 июня, 2021
Евгений Кандаков
62
0
#Алтай\n#Минтранс\n#чиновники\n#коррупция\n#задержание\n#ФСБ\n#Следственный комитет\n#дороги\n#разметка\n#взятка