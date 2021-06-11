Бывшего министра транспорта Алтайского края задержали следователи

Чиновника подозревают в получении взятки в 5 млн рублей за махинации с разметкой дорог.



Москва. Силовики задержали экс-главу Минтранса Алтайского края Александра Дементьева. Как сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета, чиновника заподозрили в коррупции.

В частности, Дементьева считают получателем взятки в размере более 5 млн рублей. По версии следствия, эти деньги в 2020 году министру передал директор фирмы, наносящей дорожную разметку на асфальт. В благодарность глава ведомства должен был обеспечить предприятие заказами и принять работы вне зависимости от качества их исполнения.

Факт получения взятки установили оперативники Управления ФСБ по Алтайскому краю.

В отношении бывшего министра следователи возбудили уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»).

Дементьев находится под стражей, решается вопрос об избрании меры пресечения.