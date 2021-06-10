Автобус насмерть сбил шестерых человек на остановке в Свердловской области

По предварительным данным, у транспортного средства отказали тормоза.



Лесной. Свердловская область. Смертельная авария произошла на предприятии Росатома в городе Лесном Свердловской области. Служебный автобус с рабочими врезался в остановку, на которой ожидали транспорта люди, пишет «Интерфакс».

В результате погибли 6 человек. Еще 15 получили травмы и доставлены в больницу.

По предварительным данным, у автобуса отказали тормоза. Он двигался в этот момент с горы и набрал большую скорость. Транспортное средство протаранило заводские ворота и сбило на остановке группу рабочих, чья смена уже закончилась. Полиция устанавливает личности погибших.

По поручению, которое отдал региональному Минздраву губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, центральной медсанчасти Лесного будет оказана помощь, пострадавших перевезут в медучреждения Екатеринбурга.