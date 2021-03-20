В Лесосибирске задержали чиновника после гибели четверых детей в пожаре

Следствие считает, что он не следил за состоянием домов и законностью проживания в них.

Лесосибирск. Красноярский край. По делу о гибели четырёх детей в пожаре в Лесосибирске задержан руководитель управления городского хозяйства города. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Чиновника подозревают в халатности, которая повлекла смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 293 УК России). По версии следствия, он не следил за состоянием жилищного фонда и не принял меры по выселению семьи с пятью детьми из аварийного жилья, которая к тому же жила там самовольно.

Следственный комитет проверяет других городских чиновников на причастность к данному преступлению.

Пожар в деревянном доме в Лесосибирске произошёл 17 марта. В огне погибли четверо детей — им было от 2 до 17 лет. Их бабушка и 12-летний мальчик были госпитализированы и вертолётом санавиации переправлены в Красноярск. Предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём или неисправность электроприборов.