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В Лесосибирске задержали чиновника после гибели четверых детей в пожаре

16:20, 20 марта, 2021
Андрей Бирюков
В Лесосибирске задержали чиновника после гибели четверых детей в пожаре
16:20, 20 марта, 2021
Андрей Бирюков
147
0
#пожар\n#Следственный комитет\n#Красноярск
147
0

Следствие считает, что он не следил за состоянием домов и законностью проживания в них.

Лесосибирск. Красноярский край. По делу о гибели четырёх детей в пожаре в Лесосибирске задержан руководитель управления городского хозяйства города. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. 

Чиновника подозревают в халатности, которая повлекла смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 293 УК России). По версии следствия, он не следил за состоянием жилищного фонда и не принял меры по выселению семьи с пятью детьми из аварийного жилья, которая к тому же жила там самовольно. 

Следственный комитет проверяет других городских чиновников на причастность к данному преступлению. 

Пожар в деревянном доме в Лесосибирске произошёл 17 марта. В огне погибли четверо детей — им было от 2 до 17 лет. Их бабушка и 12-летний мальчик были госпитализированы и вертолётом санавиации переправлены в Красноярск. Предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём или неисправность электроприборов.

16:20, 20 марта, 2021
Андрей Бирюков
147
0
#пожар\n#Следственный комитет\n#Красноярск