  • $ 73.23 ↓
  • € 87.35 ↓

СМИ сообщили о бунте в московском СИЗО «Водник»

16:26, 16 марта, 2021
Евгений Кандаков
СМИ сообщили о бунте в московском СИЗО «Водник»
16:26, 16 марта, 2021
Евгений Кандаков
114
0
#СИЗО\n#ФСИН\n#беспорядки\n#Москва\n#тюрьмы
Фото: pixabay.com
114
0

Именно там содержался известный актер Михаил Ефремов.

Москва. В московском СИЗО «Водник» произошел бунт. По данным РенТВ, в нем участвовало больше десятка заключенных.

Журналисты телеканала утверждают, что беспорядки вспыхнули вечером 14 марта. В них участвовали арестанты из первого режимного корпуса. Они повредили 8 камер видеонаблюдения, 4 информационных стенда, 8 форточек для раздачи пищи, смотровые глазки камер, радиоприемник и 4 кнопки вызова сотрудников изолятора.

Также нападению заключенных подвергся дежурный прапорщик. Задержанные угрожали ему и швыряли в него попавшиеся под руки предметы.

Комментариями Федеральной службы исполнения наказаний телеканал не располагает.

Добавим, именно в СИЗО «Водник» по улице Выборгской в Москве содержался осужденный за смертельное ДТП известный актер Михаил Ефремов.

16:26, 16 марта, 2021
Евгений Кандаков
114
0
#СИЗО\n#ФСИН\n#беспорядки\n#Москва\n#тюрьмы