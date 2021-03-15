В Дагестане большегруз разрушил мост

В результате отрезанными от внешнего мира оказались 3 населенных пункта.



Хебда. Дагестан. Пролет моста обрушился в Шамильском районе Дагестана. Инцидент произошел утром 15 марта, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Объект находится на выезде из села Хебда. Предположительно, строение не выдержало веса проезжавшей по нему фуры, большегруз упал в реку. За рулем «КАМАЗа» находился сотрудник компании «Мостострой», его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. В результате аварии без сообщения с внешним миром остались села Гоор, Кахиб и Гоор-Хиндах.

Сообщается, что мост находился на балансе Минстроя Дагестана. Строение было признано аварийным, проводился ремонт. Проезд грузовиков массой свыше 40 тонн по нему был запрещен.

Как добавили в пресс-службе ГУ МЧС по Дагестану, сейчас через реку переправиться могут только грузовые автомобили. Технический проезд для всех машин обещают открыть к вечеру.