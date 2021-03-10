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Пензенский школьник собирался расстрелять «не уважавших» его одноклассников

14:35, 10 марта, 2021
Евгений Кандаков
Пензенский школьник собирался расстрелять «не уважавших» его одноклассников
14:35, 10 марта, 2021
Евгений Кандаков
1904
0
#Пенза\n#подростки\n#школа\n#теракт\n#террористы\n#задержание\n#ФСБ
Фото: pixabay.com
1904
0

Трагедию предотвратили оперативники ФСБ.

Пенза. Пензенская область. Теракт в одной из школ Пензы намеревался совершить учащийся одного из старших классов. 16-летнего подростка задержали сотрудники ФСБ, сообщает Лента.ру со ссылкой на ТАСС.

Как пишет агентство, у юноши изъяли ружье, порох и средства связи, содержащие инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства. Свой замысел он планировал реализовать в апреле.

В пресс-службе Следственного комитета уточнили, что задержанный планировал нападение из «неприязни и враждебности» по отношению к одноклассникам и учителям.

Возбуждены уголовные дела по статьям 30 и 105 УК РФ («Приготовление к убийству»), а также по статье 205 («Террористический акт»).

14:35, 10 марта, 2021
Евгений Кандаков
1904
0
#Пенза\n#подростки\n#школа\n#теракт\n#террористы\n#задержание\n#ФСБ