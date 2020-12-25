Убившего аспирантку историка Соколова приговорили к 12,5 года колонии

Части тела девушки преподаватель пытался утопить в Мойке.



Санкт-Петербург. Бывшего доцента СПБГУ Олега Соколова приговорили к 12 годам 6 месяцам колонии строгого режима. Решение вынесла судья Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга Юлия Максименко, пишет RT со ссылкой на «Невские новости».

63-летнего историка признали виновным в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, а также в незаконном хранении оружия.

Ранее преподаватель признал свою вину. Прокурор просил для Соколова 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, в ночь на 8 ноября 2019 года Олег Соколов у себя дома застрелил свою аспирантку и возлюбленную Анастасию Ещенко из обреза охотничьего карабина. Убийству предшествовала ссора на почве ревности. Сутки спустя преподаватель расчленил тело девушки с помощью пилы и ножовки и пошел на реку Мойку с целью скрыть останки в воде. При этом пожилой ученый едва не утонул. Из реки его вытащил случайный прохожий. При этом в рюкзаке спасенного он обнаружил части тела . Историка задержали.

На суде Соколов требовал снисхождения, рассказав о своем вкладе в науку и реконструкторское движение, а также о том, что за свои исследования эпохи Наполеоновских войн получил высшую награду Франции – орден Почетного легиона.