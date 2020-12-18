Пропавших в подмосковных пещерах школьников нашли спасатели

Здоровью детей ничего не угрожает.
Москва. Спасатели нашли школьников, пропавших во время экскурсии в подмосковных пещерах Сьяны. Как сообщили «Известия», жизни детей ничего не угрожает. Потерявший их во время спортивного ориентирования инструктор также найден живым.
Туристическая группа из 10 человек, восемь из которых дети, должны были выйти из каменоломен в 19:00 в четверг, 17 декабря. Но связь с ними оборвалась в 11:00. Дети рассказали, что сначала проходили экскурсию с инструктором, который объяснил им технику безопасности.
«Зашли нормально, он нам технику безопасности объяснил, всё ненужное оставили там и пошли. Он нам сделал задания, конечно, подсказывал и дал карты, по которым нужно было дойти до пункта назначения», — рассказал один из юных туристов.
Но в какой-то момент при переходе от одной точки к другой, дети и инструктор разминулись. Не найдя ребят, он вызвал спасателей. Позднее сам инструктор опроверг информацию о том, что они разминулись. Он заверил, что туристы подошли «к старому выходу», но подняться наверх у них не получилось, потому что он был завален. Часть детей осталась со взрослым отдыхать и пить чай, а организатор с остальными поднялся к основному выходу. Там его и встретили сотрудники МЧС.
Экскурсовод также отметил, что заранее договорился с женой, что она вызовет спасателей, если он с детьми не будет выходить на связь в течение шести часов. Инструктора задержали для опроса. В ГУ МЧС по Московской области отметили, что данная экскурсия не была зарегистрирована.