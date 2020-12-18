Пропавших в подмосковных пещерах школьников нашли спасатели

Здоровью детей ничего не угрожает.

Москва. Спасатели нашли школьников, пропавших во время экскурсии в подмосковных пещерах Сьяны. Как сообщили «Известия» , жизни детей ничего не угрожает. Потерявший их во время спортивного ориентирования инструктор также найден живым.

Туристическая группа из 10 человек, восемь из которых дети, должны были выйти из каменоломен в 19:00 в четверг, 17 декабря. Но связь с ними оборвалась в 11:00. Дети рассказали, что сначала проходили экскурсию с инструктором, который объяснил им технику безопасности.

«Зашли нормально, он нам технику безопасности объяснил, всё ненужное оставили там и пошли. Он нам сделал задания, конечно, подсказывал и дал карты, по которым нужно было дойти до пункта назначения», — рассказал один из юных туристов.

Но в какой-то момент при переходе от одной точки к другой, дети и инструктор разминулись. Не найдя ребят, он вызвал спасателей. Позднее сам инструктор опроверг информацию о том, что они разминулись. Он заверил, что туристы подошли «к старому выходу», но подняться наверх у них не получилось, потому что он был завален. Часть детей осталась со взрослым отдыхать и пить чай, а организатор с остальными поднялся к основному выходу. Там его и встретили сотрудники МЧС.

Экскурсовод также отметил, что заранее договорился с женой, что она вызовет спасателей, если он с детьми не будет выходить на связь в течение шести часов. Инструктора задержали для опроса. В ГУ МЧС по Московской области отметили, что данная экскурсия не была зарегистрирована.