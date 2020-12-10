В Санкт-Петербурге нетрезвый прохожий поцеловал лошадь и лишился части носа

Наездница предупреждала пострадавшего о возможной опасности.



Санкт-Петербург. Житель Северной столицы пострадал от неразделенных чувств к лошади. Попытка поцеловать ездовое животное закончилось для петербуржца травмой, пишет «Интерфакс»

Как рассказал агентству информированный источник, инцидент произошел в ночное время в центре города. Нетрезвый 25-летний прохожий увидел на улице Белинского женщину, ехавшую верхом на лошади.

Мужчина захотел поцеловать кобылу и обратился к наезднице с соответствующей просьбой. Та предупредила, что животное может укусить.

Однако прохожий не внял ее словам и попытался исполнить свой замысел. История закончилась печально – лошадь откусила молодому человеку часть носа.

По словам источника, если бы мужчина подошел к кобыле сзади, то получил бы как минимум ушиб головного мозга или черепно-мозговую травму.