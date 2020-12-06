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В Туве оставленный родителями на улице грудной ребёнок замёрз насмерть

14:55, 06 декабря, 2020
Юрий Абашев
В Туве оставленный родителями на улице грудной ребёнок замёрз насмерть
14:55, 06 декабря, 2020
Юрий Абашев
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#Тува\n#Россия\n#Следственный комитет\n#гибель детей
Фото: pixabay.com
131
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Семья состоит на учёте как неблагополучная.

Кызыл. Республика Тыва. В Туве оставленный на улице грудной ребёнок замёрз насмерть. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Тыва.
Трагедия произошла в городе Кызыл. Утром 6 декабря одной из улиц было обнаружено тело 7-месячного ребёнка с признаками обморожения. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).
Следователи установили личность погибшего младенца и её родителей. Семья является неблагополучной, злоупотребляет алкоголем и состоит на учёте. Мать девочки ранее была лишена родительских прав по отношению к трём предыдущим детям.
Родители пояснили, что 5 декабря они распивали спиртное, но объяснить, как ребёнок оказался на улице, не смогли.
Для установления причин смерти грудничка назначена судебно-медицинская экспертиза. Кроме того, с целью дачи надлежащей оценки действиям или бездействию органов профилактики возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ («Халатность»).
14:55, 06 декабря, 2020
Юрий Абашев
131
0
#Тува\n#Россия\n#Следственный комитет\n#гибель детей