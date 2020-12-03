  • $ 75.62 ↓
  • € 91.31 ↓

Вымогавшего у родителей взятку детского хирурга уволили в Дагестане

18:39, 03 декабря, 2020
Евгений Кандаков
Вымогавшего у родителей взятку детского хирурга уволили в Дагестане
18:39, 03 декабря, 2020
Евгений Кандаков
191
0
#Дагестан\n#Кавказ\n#коррупция\n#врачи\n#медики\n#увольнения\n#скандал\n#Минздрав\n#взятка
Фото: pixabay.com
191
0

Родители записали «просьбу» медика на диктофон и распространили ее в соцсетях.

Дербент. Дагестан. В центральной городской больнице дагестанского Дербента освободили от должности детского врача-вымогателя. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава республики в своем аккаунте в Instagram.
Отмечается, что ранее в соцсетях появилась аудиозапись, тайно сделанная родителями ребенка. На ней мужской голос требует оплатить работу операционной бригады.
По данной информации была проведена служебная проверка. В настоящее время хирург уволен с работы.
«Недостойное поведение доктора неприемлемо и вызывает только осуждение. В медицине таким людям не место! Ведомством будет организована дополнительная проверка, направленная на выявление других фактов нарушения прав пациентов со стороны данного медработника», - говорится в сообщении.
18:39, 03 декабря, 2020
Евгений Кандаков
191
0
#Дагестан\n#Кавказ\n#коррупция\n#врачи\n#медики\n#увольнения\n#скандал\n#Минздрав\n#взятка