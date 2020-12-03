Вымогавшего у родителей взятку детского хирурга уволили в Дагестане

Родители записали «просьбу» медика на диктофон и распространили ее в соцсетях.



Дербент. Дагестан. В центральной городской больнице дагестанского Дербента освободили от должности детского врача-вымогателя. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава республики в своем аккаунте в Instagram.

Отмечается, что ранее в соцсетях появилась аудиозапись, тайно сделанная родителями ребенка. На ней мужской голос требует оплатить работу операционной бригады.

По данной информации была проведена служебная проверка. В настоящее время хирург уволен с работы.

«Недостойное поведение доктора неприемлемо и вызывает только осуждение. В медицине таким людям не место! Ведомством будет организована дополнительная проверка, направленная на выявление других фактов нарушения прав пациентов со стороны данного медработника», - говорится в сообщении.