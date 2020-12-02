Неизвестный угрожал облить кислотой артистов Мариинского театра

Аноним даже собирался якобы взорвать здание.



Санкт-Петербург. На электронную почту Мариинского театра начали приходить письма с угрозами. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на ТАСС.

Как сообщил агентству источник в экстренных службах, аноним утверждал, что здание якобы заминировано. Кроме того, он грозился облить артистов кислотой. Всего писем от неизвестного отправителя пришло 9.

Здание театра обыскали, опасных предметов не обнаружили. Правоохранительные органы занялись розыском «террориста». Театр работает в штатном режиме, спектакли не отменены.