Ведущую телешоу «Час суда» Елену Дмитриеву осудили за мошенничество

По версии следствия, она обманула крупного предпринимателя, не оказав обещанную юридическую помощь.



Москва. Ведущая телепрограммы «Час суда» Елена Дмитриева оказалась на скамье подсудимых. Как пишет «Российская газета» со ссылкой на ТАСС, Замоскворецкий суд столицы признал ее виновной в мошенничестве.

По данным пресс-службы суда, Елена Дмитриева, пользуясь своей медийной известностью, пообещала юридическую помощь крупному предпринимателю, у которого возникли разногласия с деловым партнером.

Как было доказано следствием и судом, вместо помощи Дмитриева присвоила крупную сумму денег своего «клиента», а обещаний не исполнила. Телеведущую приговорили к 2 годам лишения свободы условно.

Ранее Елена Дмитриева работала директором юридической дирекции ВГТРК и советником главы телеканала «ТВЦ». Позже вела телешоу «Час суда» и «Час суда. Дела семейные».