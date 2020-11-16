Жена мэра Томска выбросила из окна 1,3 млрд рублей

Банковские карты со вкладами на крупную сумму она завернула в подушку



Томск. Томская область. Супруга задержанного мэра Томска Ивана Кляйна пыталась утаить от следователей часть сбережений семьи. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на «Комсомольскую правду».

Перед обыском в доме женщина выбросила из окна подушку с картами российских и швейцарских банков на общую сумму 1,3 млрд рублей. На улице ее подобрал и пытался спрятать водитель принадлежащего Кляйнам предприятия «Томское пиво». Его задержали.

Как утверждает издание, глава Томска считался самым обеспеченным чиновником в России. В прошлом году он задекларировал доходы на сумму свыше 400 млн рублей. Всего же на личных счетах семьи Кляйн силовики насчитали более 7 млрд рублей.

Напомним, 13 ноября Ивана Кляйна задержали на рабочем месте по делу о превышении должностных полномочий. По версии следствия, мэр оказывал покровительство предприятию «Томское пиво», акционером и бывшим руководителем которого он является.

Столицу сибирского региона Иван Кляйн возглавил в 2013 году. Его жена Галина Кляйн была при этом назначена гендиректором пивоваренной компании.