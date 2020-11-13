Сотрудника «Аэрофлота» заподозрили в шпионаже в пользу Великобритании

Дмитрий Федоткин трудился в зарубежном представительстве авиакомпании.



Москва. Арестованный по делу о госизмене аэрофлотовец Дмитрий Федоткин подозревается в работе на британскую разведку. Об этом пишет РБК со ссылкой на РИА Новости.

11 ноября Лефортовский суд арестовал сотрудника «Аэрофлота» Дмитрия Федоткина. Перед этим мужчину задержали в офисе авиакомпании сотрудники ФСБ и ОМОНа.

О причинах задержания РИА Новости рассказал информированный источник. В частности, Федоткина подозревают в передаче британской разведке секретных сведений об общественно-политической ситуации в России. Доступа к гостайне по характеру своей деятельности сотрудник авиакомпании не имел.

Задержанному может грозить от 12 до 20 лет лишения свободы.

Известно, что Дмитрий Федоткин проработал в «Аэрофлоте» более 16 лет. На своей странице в Facebook свою должность он определил как кантри-менеджер в британском представительстве российской авиакомпании.