Интересы Михаила Ефремова будет представлять новый адвокат

Им стал Роман Филиппов.

Москва. Стало известно имя нового защитника актера Михаила Ефремова. Им стал Роман Филиппов, передает Лента.ru со ссылкой на «Московский комсомолец».

Адвокат будет представлять интересы артиста при рассмотрении апелляционной жалобы. О Филиппове известно лишь то, что в 2014 году он получил статус адвоката и с тех пор ведет уголовные и гражданские дела.

Договор с Эльманом Пашаевым истек после приговора суда. Минюст России внес в адвокатскую палату Северной Осетии представление о лишении адвоката Эльмана Пашаева его статуса, пишет РБК.

Как рассказал изданию защитник актера Михаила Ефремова, о заявлении его еще не уведомляли. «Пока они отправят в региональное министерство юстиции, пока в палату, это время займет», - добавил он.

В Минюсте посчитали недопустимым высказывания и поведение Пашаева во время ведения дела. Адвокатская палата Северной Осетии, в свою очередь, признала, что адвокат нарушил профессиональную этику.

Отмечается, что ранее Пашаева уже несколько раз лишали адвокатского статуса.

Напомним, Эльман Пашаев представлял интересы Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП. 8 сентября суд отправил артиста в колонию общего режима на 8 лет.