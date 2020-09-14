На Кузбассе из-за выброса угля и газа обрушилась шахта

Один горняк погиб, продолжаются поиски еще одного мужчины.

Белово. Кемеровская область. Горная порода обрушилась в шахте «Чертинская-Кокосовая» Кемеровской области в ночь на 14 сентября. Об этом сообщает следственное управление СК России по Кузбассу.

В горной выработке произошел внезапный выброс угля и газа. В результате ЧП двое мужчин оказались заблокированы. Тело 37-летнего проходчика подняли на поверхность. Продолжаются поиски еще одного шахтера.

По информации ГУ МЧС по Кузбассу, в момент ЧП в шахте находились 95 человек, 87 из которых вышли на поверхность. Остальные 6 остались в шахте для поддержания ее жизнеобеспечения.

На месте происшествия работали 7 единиц техники и 31 спасатель от МЧС России.