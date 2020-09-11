Чиновника Минпромторга Антона Исаева задержали в Москве

Замглавы департамента подозревают в мошенничестве, совершенном на прежней должности.



Москва. Силовики задержали в Москве заместителя главы департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга России Антона Исаева. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Также собеседник агентства рассказал, что 10 сентября в служебном кабинете Исаева в Минпромторге и в помещениях ЦНИИ «Электроника», в котором он ранее занимал одну из руководящих должностей, прошли обыски. Кроме того, по его словам, в отношении чиновника возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

Причиной задержания стала незаконная деятельность Исаева на прежнем месте работы. По данным следствия, он заключал фиктивные договоры с фирмами-однодневками, через которые выводил бюджетные средства ЦНИИ «Электроника», уточнил источник.

Центральный научно-исследовательский институт «Электроника» входит в состав госкорпорации «Ростех» и является информационно-аналитическим центром российской радиоэлектронной промышленности, координирующим деятельность предприятий отрасли в области экономики, научно-технической политики и международного сотрудничества.