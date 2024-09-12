20 вооружённых сотрудников ФБР пришли с обысками к сотруднице RT

США. К работающей в Майами сотруднице RT пришли с обысками 20 сотрудников ФБР. Как передаёт российское СМИ, все они были вооружены.

Силовики пришли в дом к женщине около пяти часов утра, когда та спала. Сообщается, что женщине не дали одеться, её избили и обыскали.

«Обыскали сначала всё тело, не знаю, что они хотели, у них отдельный ордер был именно на обыск тела. Всё трогали, скажем так», — рассказала сотрудница RT.

После обыска её допрашивали порядка пяти часов.

«Всякую хрень, если честно, спрашивали. А какой Маргарита Симоньян человек — хороший или плохой? Спрашивали, встречалась ли Маргарита когда-нибудь с Путиным. А когда? Я говорю: «Ну погуглите». Спрашивали, что она любит есть», — сообщила она.

Также задавали вопросы о первом заместителе главного редактора RT Елизавете Бродской и замдиректора дирекции информационного вещания на английском языке Андрее Кияшко. Силовики проверяли в том числе переписки с ними. Для этого потребовали разблокировать телефон. Все гаджеты после обыска забрали.

Также, по словам сотрудницы, ей задавали вопросы по поводу финансирования RT, получает ли канал деньги от Кремля. Официальных обвинений предъявлено не было. Стало известно только то, что сотрудница RT значится как подозреваемая в некоем деле.

Женщина покинула США из соображений безопасности. Российский консул помог приобрести билет на самолёт, и через третью страну она улетела в Россию.

Отмечается, что 4 сентября США ввели санкции против RT и его главного редактора Маргариты Симоньян, а также против медиагруппы «Россия сегодня». Кроме того, меры вводятся в том числе в отношении РИА Новости, Sputnik и Ruptly.