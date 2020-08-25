Число эвакуированных из-за пожаров возле Анапы туристов приблизилось к тысяче

Огнем пройдено порядка 82 гектаров.



Анапа. Краснодарский край. Из окрестностей Анапы, охваченных лесными пожарами, продолжается эвакуация туристов. Как сообщает пресс-служба администрации города, количество вывезенных отдыхающих составило уже около тысячи.

Отмечается, что все желающие обеспечены водой, чаем и сухим пайком. Для доставки туристов в близлежащие населенные пункты выделены автобусы.

Огнем пройдено порядка 82 гектаров территории. Протяженность пожарного фронта составляет до 5 км, активное горение отмечается на площади около 3 гектаров.

Напомним, ранее в МЧС сообщили о 350 эвакуированных из района Малого Утриша. Помимо окрестностей Анапы, с 24 августа лесная подстилка горит в Туапсинском районе Краснодарского края, а также неподалеку от Новороссийска и Геленджика. Удалось потушить пожар на территории Пшадского участкового лесничества. Самая сложная обстановка - между Большим и Малым Утришем близ Анапы. Тушить пламя помогают 3 вертолета. На помощь им из Подмосковья и Красноярска направлены спецсамолеты. Работы по ликвидации пожаров ведутся и на суше, задействованы больше 200 человек и около 30 единиц техники.

Добавим, решением исполняющего обязанности главы Анапы с 25 августа введен режим ЧС в границах Супсехского сельского округа.