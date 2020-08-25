350 туристов эвакуировали из зоны лесного пожара под Анапой

На тушение направлены спецсамолеты из Подмосковья и Красноярска.



Анапа. Краснодарский край. Спасатели эвакуировали около 350 отдыхающих из района Малого Утриша под Анапой. Как пояснили в пресс-службе Главного управления МЧС по Краснодарскому краю, там загорелась лесная подстилка.

По состоянию на 10:00 25 августа подобные пожары на территории Краснодарского края отмечаются в 4 местах - в Туапсинском районе, Новороссийске, Анапе и Геленджике.

Один пожар в Геленджике на территории Пшадского участкового лесничества потушен 24 августа, там пламя охватило площадь в полгектара.

С 24 августа сложной остается ситуация в Анапе, где между двух населенных пунктов Большой и Малый Утриш горит 3 гектара леса. О возгорании стало известно 24 августа днем. С огнем борются 238 пожарных с 27 единицами техники. Используются 3 вертолета. За минувшие сутки они сбросили воду в очаги пламени 14 раз, это примерно 70 тонн. 25 августа осуществлено 12 сбросов воды общим объемом 60 тонн. В течение дня из подмосковного Раменского планируется направить в Анапу самолет Ил-76, способный нести больше 40 тонн воды единовременно. Кроме того, из Красноярска вылетел самолет-амфибия Бе-200.

В Анапе из-за пожаров местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Тушение возгораний лесной подстилки ведется также в ряде других районов.