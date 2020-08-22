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Следователи назвали основную версию взрыва в жилом доме в Ярославле

16:20, 22 августа, 2020
Анастасия Шевченко
Следователи назвали основную версию взрыва в жилом доме в Ярославле
16:20, 22 августа, 2020
Анастасия Шевченко
258
0
#Ярославль\n#происшествие\n#взрыв газа
Фото: vk.com/yar_live
258
0

Место происшествия осмотрят специалисты из Москвы.

Ярославль. Ярославская область. Следователи назвали основную версию взрыва в жилом доме в Ярославле. Об этом сообщает Интерфакс.

«В настоящий момент рассматривается несколько версий случившегося, в качестве основной — утечка бытового газа в квартире четвертого этажа», — отметили в Следственном комитете России.

В ведомстве добавили, что взрыв газа произошел в тот момент, когда одна из потерпевших вошла в свою квартиру на четвертом этаже.

Специалисты из Москвы осмотрят место происшествия, только тогда будет названа точная причина взрыва. Задержанных и подозреваемых пока нет.

Напомним, что взрыв газа в многоквартирном доме в Ярославле произошел вечером 21 августа. Спасатели обнаружили тела 3 погибших: 8-летнего мальчика и двух женщин. Четыре человека пострадали. Как пишет Интерфакс, семьям погибших выплатят по 1 млн рублей.

Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее смерть человека»).

16:20, 22 августа, 2020
Анастасия Шевченко
258
0
#Ярославль\n#происшествие\n#взрыв газа

 

 

 


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