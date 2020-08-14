В Ставрополе задержали 11 сотрудников и курсантов вуза МВД

Их подозревают в получении взяток за сдачу экзаменов и защиту дипломных работ.



Ставрополь. Ставропольский край. Коррупционную схему выявили в ведомственном вузе оперативники Главного управления собственной безопасности МВД России. Как сообщает пресс-служба полиции, в причастности к ней подозревают 11 сотрудников и курсантов.

Сотрудники ГУСБ МВД провели 37 обысков в местах службы подозреваемых и 23 обыска в их домах и квартирах. Изъяты крупные суммы денег, а также носители информации, сведения с которых будут использованы в качестве доказательной базы.

Среди задержанных - замначальника одного из факультетов Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России, четыре руководителя кафедр и шестеро слушателей, двое из которых – командиры учебных групп.

По версии следствия, они неоднократно получали от обучающихся в вузе (в основном заочников) взятки за положительные оценки на экзаменах, а также успешную защиту курсовых и дипломных работ.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 и 3 ст. 210 («Организация преступного сообщества или участие в нем») и ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

Отмечается, что семеро задержанных уже признали свою вину и раскаялись.