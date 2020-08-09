Волгоградский депутат устроил скандал и сбил сельхозработника из-за спора о земле

Мужчина также устроил стрельбу из карабина.

Рудня. Волгоградская область. В Волгоградской области возбудили уголовное дело в отношении депутата одного из сельских поселений в Руднянском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СК России.

По данным следователей, в июле народный избранник на своем внедорожнике приехал на земельный участок, арендуемый акционерным обществом, где в это время находились работники сельскохозяйственной организации.

«Депутат сначала ударил кулаком по лицу одного из работников предприятия, затем навел на него ствол своего карабина и стал угрожать убийством. Затем злоумышленник произвел не менее трех прицельных выстрелов по кабинам и колесам зерноуборочных машин», – рассказали следователи.

Пули застряли в металле техники, в результате никто не пострадал.

После этого депутат сел в машину и попытался задавить работников. Одному из мужчин не удалось увернуться и отбежать, он получил травмы.

Оказалось, что причиной конфликта стал участок земли, которые принадлежит сестре злоумышленника. Мужчина претендовал на имущество, но проиграл суд, поэтому решил решать проблему силовым методом.

Задержанный депутат факт стрельбы отрицает. В настоящее время решается вопрос о его аресте.