Продюсер «Девятой роты» погиб в Крыму, сорвавшись со скалы

Виктор Глухов поскользнулся во время фотографирования.

Крым. Вице-президент Гильдии продюсеров России, продюсер фильма «Девятая рота» Виктор Глухов, погиб в Крыму. Об этом пишут «Известия».

Как сообщает следственное управление СК России по Республике Крым, трагедия произошла на мысе Капчик в поселке Новый Свет в Судаке.

Во время фотографирования на опасном участке мужчина поскользнулся и с высоты более 60 м. упал в камни у подножия мыса. Он получил травмы, не совместимые с жизнью, и погиб на месте.

Проводится доследственная проверка.

Отметим, Виктор Глухов являлся почетным кинематографистом России, с 1992 года руководил продюсерской компанией «Слово». С 2001 года был гендиректором ОАО «Российский кинопрокат».