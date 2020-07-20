Деталь вагонетки аттракциона отлетела в Набережных Челнах во время катания детей

Никто из отдыхающих не пострадал, прокуратура проводит проверку.



Набережные Челны. Татарстан. Во время катания детей на аттракционе «Веселые горки» в Набережных Челнах от головной вагонетки отпала лицевая декоративная часть состава. В связи с этим прокуратура проводит проверку, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По предварительной информации, инцидент произошел 18 июля в городском парке культуры и отдыха. Видеокадры происшествия появились в социальных сетях. В момент отделения лицевой части на карусели катались дети. Сведений о пострадавших нет, за медицинской помощью посетители аттракциона не обращались.

На месте происшествия побывали зампрокурора Набережных Челнов и сотрудники полиции, по факту инцидента проводится проверка. Специалисты установят причины возникшей неисправности. Будет дана оценка правомерности эксплуатации подвижного состава, полноте и своевременности его технического обслуживания, возможности дальнейшей безопасной работы.