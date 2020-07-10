Куры на дороге: в Ярославской области водитель фуры рассыпал часть груза

Кадры с видеорегистратора попали в соцсети.



Гаврилов-Ям. Ярославская область. Водителям автомобилей, едущим по одной из трасс в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области, пришлось объезжать или давить тушки кур. Ими был усыпан участок длительностью в несколько десятков метров.

Видео с «куриной дорогой» попало в социальные сети. Администрация одного из ярославских пабликов ВКонтакте сделала запрос в полицию.

Как рассказали в УМВД по Ярославской области, по предварительной информации, из грузового автомобиля рассыпался груз. К ДТП происшествие не привело, пострадавших нет.

Хотя, возможно, за не доехавших до магазина кур дальнобойщику придется заплатить из собственного кармана.