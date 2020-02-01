В Нефтекамске мужчина прилюдно избил беременную женщину-врача

Пострадавшая потеряла сознание.

Нефтекамск. Башкирия. В Нефтекамске мужчина набросился на беременную женщину-врача. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Республике Башкортостан.

Инцидент произошел 31 января. Следователи проводят проверку.

«На хрупкую женщину-врача напал мужчина, по моим данным, это родственники ребенка, отказавшиеся от посещения кабинета неотложной помощи», - написал на своей странице в Инстаграм министр здравоохранения региона Максим Забелин. По его словам, врача мужчина избил прилюдно, вытащив из кабинета за волосы.

От побоев и стресса женщина потеряла сознание, она находится в больнице. Под угрозой жизнь ребенка.