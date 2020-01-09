Чукотский оленевод прожил 16 дней в тундре без еды

Мужчина сбился с пути из-за метели и голодал в избушке.

Рыркайпий. Чукотский автономный округ. Пропавшего в конце декабря на Чукотке бригадира оленеводческой бригады нашли живым. Мужчина сбился с дороги в метель 21 декабря, сообщается на официальной странице ВКонтакте администрации городского округа Эгвекинот.

Бригадир поехал на снегоходе в село Рыркайпий, но из-за пурги потерял ориентацию на местности. Об этом он сообщил по телефону директору оленеводческого хозяйства, после чего на связь не выходил. Как выяснилось, у него разрядился аккумулятор мобильника и кончился бензин. Мужчина нашел охотничью избушку, в которой жил 2 недели без еды. Печку топил подручными материалами.

Пропавшего искали работники хозяйства и добровольцы, также проводилась разведка с вертолета. Однако лишь 9 января поиски увенчались успехом. Оленевода нашли в 200 км к северо-востоку от села Рыркайпий. Состояние мужчины оценили как удовлетворительное, но может потребоваться помощь медиков, заявил нашедший потерявшегося бригадира волонтер.